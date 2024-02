CONCERT ARAËLLE Cadours, dimanche 24 mars 2024.

CONCERT ARAËLLE Cadours Haute-Garonne

Venez vivre un moment hors du temps !

Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes (sœurs) content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Compositions originales ou titres traditionnels celtiques, ces airs lointains portés par leurs voix et leurs instruments harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhran vous transportent hors du temps un écho enchanteur dans un style celtique unique .

REPERTOIRE She Moved through the Fair, Echo, Mo Ghile Mear, Dulaman, Purest Hope, Suil A Run, Alein Duinn, Cad e Sin, The Winds, The Star of the County Down, To Spring, The last Rose of Summer, Remember.

Concert offert par le Conseil Départemental, et organisé par la Médiathèque de Cadours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

ÉGLISE

Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@araelle.com

L’événement CONCERT ARAËLLE Cadours a été mis à jour le 2024-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE