Concert “Araëlle” à la Médiathèque Porz Ruz. Pleyber-Christ, 3 mai 2022, Pleyber-Christ.

Concert “Araëlle” à la Médiathèque Porz Ruz. Médiathèque Porz Ruz 22 Place de l’Église Pleyber-Christ

2022-05-03 19:30:00 – 2022-05-03 21:00:00 Médiathèque Porz Ruz 22 Place de l’Église

Pleyber-Christ Finistère Pleyber-Christ

La médiathèque est ravie d’accueillir un duo de sœurs (Sarah et Emmanuelle) pour un concert aux sonorités celtiques.

Entre arrangements de titres traditionnels en anglais ou gaélique et compositions originales, elles invitent à un voyage dans les îles du Nord mais aussi dans la profondeur de l’âme. Ces airs lointains portés par leurs voix pures et leurs instruments: harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhran, violon et piano, vous transportent hors du temps. Un écho enchanteur dans un style celtique unique.

Le nombre de places étant limitées, la réservation est obligatoire par téléphone 02 98 78 49 27 ou par mail à mediatheque.pleyber@orange.fr

mediatheque.pleyber@orange.fr +33 2 98 78 49 27

Médiathèque Porz Ruz 22 Place de l’Église Pleyber-Christ

