Concert : Aquoiserge, chansons françaises

Concert : Aquoiserge, chansons françaises, 2 juillet 2022



Le groupe Aquoiserge vient en concert à la chapelle Notre Dame de Lourdes à Primel-Trégastel, avec l'association Primel Amitiés. Participation libre. dernière mise à jour : 2022-06-22

