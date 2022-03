[Concert] Aquarela Do Brasil Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Aquarela Do Brasil Dieppe, 3 avril 2022, Dieppe. [Concert] Aquarela Do Brasil Dieppe

2022-04-03 11:00:00 – 2022-04-03

Dieppe Seine-Maritime Aquarela Do Brasil est un voyage imaginaire retraçant l’histoire du Brésil du Pré-Colombien au Brésil moderne. Le public comprendra l’évolution du pays au travers de ses multiples influences musicales. Aquarela Do Brasil est un voyage imaginaire retraçant l’histoire du Brésil du Pré-Colombien au Brésil moderne. Le public comprendra l’évolution du pays au travers de ses multiples influences musicales. lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58 https://www.dieppeconservatoire.fr/ Aquarela Do Brasil est un voyage imaginaire retraçant l’histoire du Brésil du Pré-Colombien au Brésil moderne. Le public comprendra l’évolution du pays au travers de ses multiples influences musicales. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Concert] Aquarela Do Brasil Dieppe 2022-04-03 was last modified: by [Concert] Aquarela Do Brasil Dieppe Dieppe 3 avril 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime