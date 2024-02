Concert Aquabeats Explorations Amiens, jeudi 15 février 2024.

Bienvenue à bord d’Aquabeats Explorations, nouvelle série de soirées musicales, dynamiques, électroniques et éclectiques déployées sur les vagues sonores de Célestine, la péniche amarrée port d’Aval à Amiens.

De décembre à avril, préparez-vous à une odyssée sonore unique qui transcendera les frontières de la musique, explorera des univers allant de la pulsation enivrante de la techno aux vagues envoûtantes de la trance, en passant par la rythmique syncopée de la UK Garage ou l’épure méditative de la minimale.

Préparez-vous à naviguer à travers les eaux tumultueuses de la créativité musicale et à plonger dans l’effervescence envoûtante d’Aquabeats Explorations.

Line Up:

ALVI 20h / 21h30

ALVI, de son nom de scène, puise ses inspirations de divers horizons musicaux. Fasciné par les sonorités UK, il mélange habilement les rythmes progressifs avec des nuances de techno et d’électro. C’est cette fusion unique qui lui confère son empreinte sonore distinctive, une symbiose qui transporte son auditoire dans un voyage auditif inoubliable. C’est aussi un digger passionné, un chasseur infatigable de perles rares et de trésors sonores oubliés. Il fouille, écoute, recherche et redécouvre sans cesse des titres qui enrichissent ses sets.

BOUSTI 21h30 / 23h

Originaire de Rennes où elle découvre la musique électronique grâce à un grand frère baignant dans le milieu, c’est une fois arrivée à Paris que Bousti se crée son univers.

Rapidement habituée des bons dancefloors locaux, elle rencontre les mécanos de Pimp Ta Ride avec qui elle se lie d’amitié et qui ne tarderont pas à la faire rentrer dans le crew en tant que Dj résidente.

C’est aussi chez eux qu’a lieu sa première date parisienne où elle fera forte impression auprès du public et des artistes grâce à une selecta technique et puissante. Les demandes ne tardent pas arriver et elle met à nouveau tout le monde d’accord lors de la collaboration entre Café Croissant et Chevry Agency. Attendez vous à la voir sur le devant de la scène parisienne dans les prochaines semaines !

IAMBP 23h / 0h30

IAMBP (I Am Black Panther) est une des DJ montantes de la scène électro-techno française.

Véritable passionnée, c’est avec un sourire communicatif et une énergie inépuisable qu’elle partage le fruit de ses sessions digging entre les époques. Évoluant dans un univers musical lui étant propre, chacune de ses performances aux sonorités dark et punchy mêlent les genres de l’électro à la tech house en passant par des pépites old school aux allures rave et aux sonorités new beat pour créer une atmosphère envoûtante dont elle seule a le secret.

Ancienne membre du Vénus Club, elle a fait ses armes dans les clubs de la capitale et a su conquérir les grandes villes françaises et étrangères aux côtés de ce collectif visant à représenter les femmes et les femmes racisées sur la scène électronique. Elle s’impose aujourd’hui comme une des artistes à suivre et a su convaincre les foules lors de ses passage à Marvellous Island, l’Archipel ou encore l’Amapola.

Apportant une énergie nouvelle au sein de la famille Chevry, c’est un autre univers qu’elle nous offre au gré de ses trouvailles et de ses productions dans un avenir proche.

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

Pour information, le nombre de places est limité à 170 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

