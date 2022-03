CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix, 29 avril 2022, Roubaix. CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche + Nocturne expo

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 29 avril à 20:00

Féminine masculinité assumée, entre talons hauts, barbe sculptée et yeux de biche, Apollo Drama bouscule les codes et part en quête d’un nouvel idéal. Il performe aux côtés de Jean Biche, dj et artiste performeur, également créateur de costumes maquillages et perruques du spectacle Showgirl de Jonathan Drillet et Marlène Saldana.

Entrée libre

Concert – Electropop queer La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix 2022-04-29 was last modified: by CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 29 avril 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord