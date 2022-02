Concert : Apes o’clock + La Rancoeur Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Salle Mosaic, le vendredi 6 mai à 21:00

### APES O’CLOCK Le groupe, composé de 7 dandies, vous invite à ouvrir les rideaux fibreux de son cabaret moderne et fantasque. Groove, hip-hop, rock’n’roll : tout y est ! ### LA RANCOEUR Un groupe originaire d’Angers. À travers la puissance des sons et des mots, ces artistes racontent avec passion leurs histoires.

Tarif réduit : 3.50€ / Plein tarif : 6.50€

Le 6 mai à 21h, le rock français est à l’honneur ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados

