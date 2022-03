CONCERT-APERO. Lutte contre les discriminations et promotion égalité Femme Homme. Cinéma La Cascade Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

CONCERT-APERO. Lutte contre les discriminations et promotion égalité Femme Homme. Cinéma La Cascade, 4 mars 2022, Martigues. CONCERT-APERO. Lutte contre les discriminations et promotion égalité Femme Homme.

Cinéma La Cascade, le vendredi 4 mars à 17:30

Invitation ———- Gaby Charroux, Maire de Martigues a le plaisir de vous convier à la soirée concert- apéritif dinatoire et film, **le vendredi 4 mars à 17H30 au Cinéma La Cascade** dans le cadre des manifestations de la lutte Contre les discriminations. Programme ——— ### Concert * « Capitaine Alexandre » accompagné par le guitariste Christophe ISSELEE ### Projection * Film « The sound of metal » de Darius Marder ### Télécharger * [La programme de la lutte contre les discriminations](https://www.ville-martigues.fr/fileadmin/Documents/2_Service-en-ligne/Social/Discriminations/2022-3_discriminations_plaquette.pdf) Le projet ——— Des manifestations en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme se dérouleront en mars prochain sur les 3 communes du Pays de Martigues. Localiser ———

Gratuit

Un concert – apéritif dinatoire est organisé au cinéma la Cascade à l’occasion des manifestations en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme. Cinéma La Cascade Cours du 4 septembre, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-03-04T17:30:00 2022-03-04T21:00:00

