Concert-apéro, lutte contre la discrimination Martigues, 4 mars 2022, Martigues.

Concert-apéro, lutte contre la discrimination Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues

2022-03-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-04 22:00:00 22:00:00 Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre

Martigues Bouches-du-Rhône

– 18h : concert de Capitaine Alexandre.

Marc-Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, est un poète slameur, lauréat du Prix Paul Verlaine.

Il suit les traces d’auteurs humanistes comme René Char ou Aimé Césaire, qui sont ses guides à penser. Sa poésie évoque le don de soi, l’amour, la révolte et la quête de l’humain. Il est accompagné à la guitare de Christophe Isselée.



– 19h : apéritif dînatoire.

– A 20h : projection de “The sound of metal”.

Film de Darius Marder.

Une expérience sensorielle tout en sobriété et profondeur sur le drame intime d’un musicien qui perd l’audition, que l’interprétation magistrale de Riz Ahmed

transforme en odyssée universelle.

A noter : boucle pour les malentendants.



Une manifestation en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme.

Concert de Capitaine Alexandre, apéritif dînatoire puis projection de “The sound of metal”.

Au cinéma la Cascade de Martigues, à l’occasion des manifestations en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme.

administration.renoir@sfr.fr +33 4 42 44 32 21 http://www.cinemartigues.com/

– 18h : concert de Capitaine Alexandre.

Marc-Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, est un poète slameur, lauréat du Prix Paul Verlaine.

Il suit les traces d’auteurs humanistes comme René Char ou Aimé Césaire, qui sont ses guides à penser. Sa poésie évoque le don de soi, l’amour, la révolte et la quête de l’humain. Il est accompagné à la guitare de Christophe Isselée.



– 19h : apéritif dînatoire.

– A 20h : projection de “The sound of metal”.

Film de Darius Marder.

Une expérience sensorielle tout en sobriété et profondeur sur le drame intime d’un musicien qui perd l’audition, que l’interprétation magistrale de Riz Ahmed

transforme en odyssée universelle.

A noter : boucle pour les malentendants.



Une manifestation en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme.

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-01 par