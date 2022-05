Concert apéro du jeudi avec Willo, 25 août 2022, .

Concert apéro du jeudi avec Willo

2022-08-25 19:00:00 – 2022-08-25 21:00:00

EUR 0 0 Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Willo qui anime votre apéritif.

Willo est un groupe de musique Folk / Soul / Blues. Duo composé de Cécile au chant) et Olivier au chant et à la guitare.

WILLO est la rencontre de deux musiciens qui livrent une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-Atlantique. Influencé par le blues et la soul, ce duo fait le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque sa musique.

