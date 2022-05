Concert apéro du jeudi avec Many Years After, 4 août 2022, .

Concert apéro du jeudi avec Many Years After

2022-08-04 19:00:00 – 2022-08-04 21:00:00

EUR 0 0 Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe MYA (Many Years After) qui anime votre apéritif.

Le groupe Many Years After joue essentiellement des classiques du rock et de la pop des années 60-70.

On retrouve à leur répertoire des chansons de Creedence Clearwater Revival, Eagles, David Bowie, James Taylor, Paul McCartney ou encore Neil Young.

Le trio, composé de musiciens forts d’une solide expérience sur la scène locale (Anje Duhalde, Kenn’ze Babies, Pascal Sangla…) propose des concerts énergiques, basés sur un son brut et des arrangements simples et directs laissant la part belle aux voix.

dernière mise à jour : 2022-02-23 par