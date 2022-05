Concert apéro du jeudi avec Lucky Pepper

Concert apéro du jeudi avec Lucky Pepper, 28 juillet 2022, . Concert apéro du jeudi avec Lucky Pepper

2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28 21:00:00 EUR 0 0 Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse. Ce soir c’est le groupe Lucky Pepper qui anime votre soirée.

Venus des confins du cosmos, Lucky Pepper vous attire dans le vortex gravitationnel de son nouvel album, Rock’n’Roll Attack! Le trio dynamique voltige entre les planètes surf, rythm & blues et rock’n’roll, véhiculant une énergie communicative et une spontanéité dont l’onde de choc supersonique se propage dans toute la galaxie! 5-4-3-2-1 Impact imminent… Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

