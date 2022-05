Concert apéro du jeudi avec les Intrankills, 21 juillet 2022, .

Concert apéro du jeudi avec les Intrankills

2022-07-21 19:00:00 – 2022-07-21 21:00:00

EUR 0 0 Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Intrankills qui anime votre apéritif.

C’est Sam et ses chansons qui les ont réunis. Son regard sur le climat, les réfugiés, la pression du travail, la consommation, les paradis fiscaux…. un œil amusé et indigné à la fois, poétique et hédoniste.

Créé en 2017 à Bayonne. Quatre garçons aux parcours musicaux différents, qui s’accordent sur l’idée qu’il est plus utile d’être complémentaire qu’identique. Et que quitte à faire de la musique, il faut le faire bien, avec simplicité, des influences digérées, de l’énergie et un son de groupe. Avoir quelque chose à dire et à donner !

Inquiets mais pas résignés de bouleversements à venir et d’un présent qui échappe.

Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Intrankills qui anime votre apéritif.

C’est Sam et ses chansons qui les ont réunis. Son regard sur le climat, les réfugiés, la pression du travail, la consommation, les paradis fiscaux…. un œil amusé et indigné à la fois, poétique et hédoniste.

Créé en 2017 à Bayonne. Quatre garçons aux parcours musicaux différents, qui s’accordent sur l’idée qu’il est plus utile d’être complémentaire qu’identique. Et que quitte à faire de la musique, il faut le faire bien, avec simplicité, des influences digérées, de l’énergie et un son de groupe. Avoir quelque chose à dire et à donner !

Inquiets mais pas résignés de bouleversements à venir et d’un présent qui échappe.

Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Intrankills qui anime votre apéritif.

C’est Sam et ses chansons qui les ont réunis. Son regard sur le climat, les réfugiés, la pression du travail, la consommation, les paradis fiscaux…. un œil amusé et indigné à la fois, poétique et hédoniste.

Créé en 2017 à Bayonne. Quatre garçons aux parcours musicaux différents, qui s’accordent sur l’idée qu’il est plus utile d’être complémentaire qu’identique. Et que quitte à faire de la musique, il faut le faire bien, avec simplicité, des influences digérées, de l’énergie et un son de groupe. Avoir quelque chose à dire et à donner !

Inquiets mais pas résignés de bouleversements à venir et d’un présent qui échappe.

sjlac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par