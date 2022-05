Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club, 11 août 2022, .

Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club

2022-08-11 19:00:00 – 2022-08-11 21:00:00

EUR 0 0 Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Tropical Jazz Club qui anime votre apéritif.

Trio reprenant des standards de jazz et des musiques traditionnelles antillaises et caribéennes. C’est parfait pour siroter un cocktail, et danser au rythme de cette musique qui rassemble et qui donne le sourire.

