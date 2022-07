Concert apéro au kiosque avec Airez, 28 août 2022, .

Concert apéro au kiosque avec Airez



2022-08-28 11:30:00 – 2022-08-28 13:00:00

EUR 0 0 A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

C’est en 1992 que quelques amis issus du Pays Basque entre Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou et Ascain décident de mettre en commun leur passion pour le chant traditionnel basque et créent le groupe vocal AIREZ. Le groupe vocal AIREZ c’est avant tout une histoire d’amitié et de complicité.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

C’est en 1992 que quelques amis issus du Pays Basque entre Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou et Ascain décident de mettre en commun leur passion pour le chant traditionnel basque et créent le groupe vocal AIREZ. Le groupe vocal AIREZ c’est avant tout une histoire d’amitié et de complicité.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

C’est en 1992 que quelques amis issus du Pays Basque entre Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou et Ascain décident de mettre en commun leur passion pour le chant traditionnel basque et créent le groupe vocal AIREZ. Le groupe vocal AIREZ c’est avant tout une histoire d’amitié et de complicité.

SJALC

dernière mise à jour : 2022-07-26 par