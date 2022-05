Concert apéro au kiosque

Concert apéro au kiosque, 4 septembre 2022, . Concert apéro au kiosque

2022-09-04 11:30:00 – 2022-09-04 13:00:00 EUR 0 0 A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse. Programmation du groupe en cours, une mise à jour sera effectuée ici-même avec le nom du groupe très prochainement… A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

