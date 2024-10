Concert “Apaul’Hom” Choeur d’hommes de Pau Église Saint Martin Arrens-Marsous, dimanche 20 octobre 2024.

Concert “Apaul’Hom” Choeur d’hommes de Pau

Église Saint Martin ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Composé d’une vingtaine de choristes du Béarn il est dirigé par Laurent Chenaux, également chef de chœur des Chanteurs Montagnards de Lourdes, et se produit principalement dans le Sud-Ouest. Son objectif est de faire découvrir la richesse de

la musique chorale pour voix d’hommes. Le groupe interprétera un programme varié, passant du gospel à la liturgie orthodoxe, du chant traditionnel basque ou béarnais au poème classique, mêlant les lieux et les époques pour nous proposer un moment d’évasion et de répit bienvenu en ces temps troublés. Un moment d’harmonie, de rêve et de partage à ne pas manquer.

Début : 2024-10-20 17:00:00

