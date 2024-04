Concert Apache joue The Shadows dans le Bar du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

Concert Apache joue The Shadows dans le Bar du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Pourquoi l’écoute des Shadows nous projette-t-elle systématiquement dans une plaine du Far-West, poursuivi au galop par une horde d’indiens féroces, mais étrangement affublés de perruques Beatles ? Et pourquoi, enfin au saloon, se fait-on doubler par un type en smoking blanc, arrivé en Aston Martin ?

Les quatre membres du groupe Apache, Serge Harris, Xavier Welch, Cyril Marvin et Olivier Bennett, se sont réunis pour explorer le merveilleux répertoire des Shadows, en se limitant toutefois aux 50 premières années !… Mais loin d’être un tribute band classique, ils s’autorisent quelques incartades vers les contrées voisines ou résonnent réverbes profondes, délais indomptables et suaves vibratos !

Au final, un set en forme de BO, d’une période où les instrumentaux pouvaient prétendre à la première place des charts mondiaux !

Pourquoi l’écoute des Shadows nous projette-t-elle systématiquement dans une plaine du Far-West, poursuivi au galop par une horde d’indiens féroces, mais étrangement affublés de perruques Beatles ? Et pourquoi, enfin au saloon, se fait-on doubler par un type en smoking blanc, arrivé en Aston Martin ?

Les quatre membres du groupe Apache, Serge Harris, Xavier Welch, Cyril Marvin et Olivier Bennett, se sont réunis pour explorer le merveilleux répertoire des Shadows, en se limitant toutefois aux 50 premières années !… Mais loin d’être un tribute band classique, ils s’autorisent quelques incartades vers les contrées voisines ou résonnent réverbes profondes, délais indomptables et suaves vibratos !

Au final, un set en forme de BO, d’une période où les instrumentaux pouvaient prétendre à la première place des charts mondiaux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert Apache joue The Shadows dans le Bar du CEM Le Havre a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie