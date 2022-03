CONCERT – ANTONIO ZAMBUJO ET KATIA GUERREIRO Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – ANTONIO ZAMBUJO ET KATIA GUERREIRO Arsenal – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

2022-03-05

Metz Moselle Véritable sensation au Portugal, António Zambujo incarne la nouvelle voix du fado. Ses chansons, nimbées d’une intense douceur, sont autant de vignettes issues des ruelles de Lisbonne et des bords du Tage qui explorent en permanence de nouvelles directions musicales. Adoubée par les fadistes les plus rigoureux, comparée par certains à la reine du genre Amália Rodrigues, Katia Guerreiro est l’héritière d’une tradition spirituelle : celle de la saudade soutenue par des mots bleus et une sensibilité faisant chavirer les cœurs. Depuis 20 ans, elle parcourt le monde, étendard d’une culture lusophone chantant nostalgie, chagrin, amour et exil. Dans son dernier opus, Sempre, elle livre des poèmes rares tout en accordant une confiance totale au légendaire José Mário Branco, directeur artistique avec lequel elle partage parfois le micro. Il réserve de longs intervalles instrumentaux aux guitaristes, comme si la voix les soutenait, eux aussi. Arsenal – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

