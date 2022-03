Concert : Antonio Lizana – Una realidad diferente Orthez, 12 mars 2022, Orthez.

Concert : Antonio Lizana – Una realidad diferente Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez

2022-03-12 – 2022-03-12 Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Première partie d’Antonio Lizana.

35 min 3 à 5 musiciens (chant, guitares, basse, vents, percussions).

Vincent Thomas écrit, compose, et interprète ses chansons. Belles histoires, courtes, longues, tristes ou ensoleillées, enroulées d’accords… astucieuses mélodies où le Brésil, le Maroc, et l’Andalousie ne sont jamais très loin.

Le quatrième album d’ Antonio Lizana dévoile maints paysages sonores aussi chaleureux que complexes et jubilatoires, où le Neo Soul, l’afro, la pop, et l’improvisation sont battus par un même vent, conducteur : l’alma du flamenco.

+33 5 59 69 76 83

