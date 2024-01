Concert Anton Beckman Bateau Le No Name Landunvez, samedi 24 février 2024.

Dans un cadre atypique, venez passer une soirée Bluesy-Groovy avec Anton Beckman.

Sur place, un large choix de boissons et une carte de snacks vous attendent. .

Bateau Le No Name Argenton Route de la Cale

Landunvez 29840 Finistère Bretagne barlenoname@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00



L’événement Concert Anton Beckman Landunvez a été mis à jour le 2024-01-22 par OT IROISE BRETAGNE