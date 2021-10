Concert Antoine Villoutreix Quimperlé, 14 novembre 2021, Quimperlé.

Concert Antoine Villoutreix Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2021-11-14 – 2021-11-14 Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère

Antoine Villoutreix, chanteur, auteur-compositeur, originaire de Paris et installé à Berlin depuis plusieurs années, c’est d’abord une voix, profonde et chaleureuse, qui accompagne l’auditeur dans un univers musical où les atmosphères intimistes chanson et folk côtoie l’énergie explosive du swing. Ce sont aussi des textes poétiques, tantôt ironiques, tantôt mélancoliques, qui font mouche, mêlant humour et rêve. Sur scène avec ses 3 musiciens, il présente des chansons bien ficelées, aux mélodies efficaces, avec des textes poétiques qui font vibrer, rire et voyager.

vie.associative@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 42 42 https://www.quimperle.bzh/actualite/semaine-internationale-2021/

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

