Concert : Anthropologie de la chanson française par Les Ecoutilles, 2 juillet 2022, .

Concert : Anthropologie de la chanson française par Les Ecoutilles

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02

Daniel Fillastre (guitare voix) et Jean Tucoulat (contrebasse, piano et voix) du duo Les Écoutilles donneront un concert de chanson française qui reprendra des standards tels Michel Legrand, Charles Aznavour, Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Henri Salvador, Jeanne Moreau, Boris Vian, Claude Nougaro, Mouloudji, et autres grands succès de Delpech, Adamo, Fugain ou Dassin. Daniel est très tôt tombé amoureux des grands de la chanson française, particulièrement de Brassens. Jean est contrebassiste, pianiste de Jazz et chanteur (de formation classique). Un jour de 2017, la rencontre fût inévitable, une amitié et la complicité se sont installées. De là, les deux compères ont créé leur duo Les Écoutilles, dans le pur esprit du légendaire duo Brassens – Pierre Nicolas des années 60 à Bobino. Le 31 juillet, ils régaleront le public, chacun de leur instrument et l’enchantera de l’harmonie de leurs voix, dans un esprit intimiste , façon cabaret. Ils revisiteront les standards de Brassens. Au programme : à 19h, accueil musical avec le verre de bienvenue, puis une première partie de 12 chansons, un entracte de 20 minutes suivi d’une deuxième partie de 12 nouvelles chansons, et une petite surprise pour le final. Le public pourra ensuite rester pour échanger avec les deux musiciens-chanteurs, autour du verre de l’amitié et de quelques amuse-gueules… Un verre de l’amitié sera servi à la fin du concert.

Daniel Fillastre (guitare voix) et Jean Tucoulat (contrebasse, piano et voix) du duo Les Écoutilles donneront un concert de chanson française qui reprendra des standards tels Michel Legrand, Charles Aznavour, Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré, Jean…

+33 6 89 98 73 04

Daniel Fillastre (guitare voix) et Jean Tucoulat (contrebasse, piano et voix) du duo Les Écoutilles donneront un concert de chanson française qui reprendra des standards tels Michel Legrand, Charles Aznavour, Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Henri Salvador, Jeanne Moreau, Boris Vian, Claude Nougaro, Mouloudji, et autres grands succès de Delpech, Adamo, Fugain ou Dassin. Daniel est très tôt tombé amoureux des grands de la chanson française, particulièrement de Brassens. Jean est contrebassiste, pianiste de Jazz et chanteur (de formation classique). Un jour de 2017, la rencontre fût inévitable, une amitié et la complicité se sont installées. De là, les deux compères ont créé leur duo Les Écoutilles, dans le pur esprit du légendaire duo Brassens – Pierre Nicolas des années 60 à Bobino. Le 31 juillet, ils régaleront le public, chacun de leur instrument et l’enchantera de l’harmonie de leurs voix, dans un esprit intimiste , façon cabaret. Ils revisiteront les standards de Brassens. Au programme : à 19h, accueil musical avec le verre de bienvenue, puis une première partie de 12 chansons, un entracte de 20 minutes suivi d’une deuxième partie de 12 nouvelles chansons, et une petite surprise pour le final. Le public pourra ensuite rester pour échanger avec les deux musiciens-chanteurs, autour du verre de l’amitié et de quelques amuse-gueules… Un verre de l’amitié sera servi à la fin du concert.

dernière mise à jour : 2022-05-22 par