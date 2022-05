Concert : Ante and The Dynamics – Chez Les Zythonautes Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert : Ante and The Dynamics – Chez Les Zythonautes, 21 mai 2022, Valence. Les Zythonautes 35 allée Ducretet

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 23:00:00

Valence Drôme Ante, d’origine suédoise et valentinois depuis quelques années, propose avec le groupe the Dynamics, un roots reggae classique avec des compositions en suédois et en anglais.

Un reggae sans frontières, simplement frais et dansant, une good vibe à partager contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence

