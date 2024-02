CONCERT ANNUEL LA LYRE DE CHALINDREY Chalindrey, samedi 13 avril 2024.

CONCERT ANNUEL LA LYRE DE CHALINDREY Chalindrey Haute-Marne

L’Orchestre d’Harmonie de La Lyre de Chalindrey offrira son

Concert Annuel

au Centre Socio Culturel de Chalindrey

Dirigé par Marie-Christine Rémongin et Nicolas Cardot, ses 70 musiciens interprèteront en première partie des œuvres variées, tirées du répertoire pour Harmonies, tel « Fanatic Wind » de Thomas Doss, mais aussi de variété: « September » de Earth Wind and Fire, ou de BO du cinéma: « Totoro », du manga du même titre ou « Gonna Fly Now », générique emblematique de « Rocky ».

La seconde partie aura pour thématique les Jeux Olympiques.

Concert gratuit .

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Rue Pierre Semard

Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est communication@lalyre.fr

