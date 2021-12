Guémar Guémar Guémar, Haut-Rhin Concert annuel Guémar Guémar Catégories d’évènement: Guémar

Haut-Rhin

Concert annuel Guémar, 19 février 2022, Guémar. Concert annuel Guémar

2022-02-19 20:00:00 – 2022-02-19 22:00:00

Guémar Haut-Rhin Profitez d’un beau moment musical grâce à la société de musique de Guémar ! Les jeunes assureront la première partie, tandis que la suite sera assurée par les adultes. Un beau moment convivial en perspective ! Profitez d’un beau moment musical grâce à la société de musique de Guémar ! Un beau moment convivial en perspective ! +33 6 18 26 22 80 Profitez d’un beau moment musical grâce à la société de musique de Guémar ! Les jeunes assureront la première partie, tandis que la suite sera assurée par les adultes. Un beau moment convivial en perspective ! Guémar

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Guémar, Haut-Rhin Autres Lieu Guémar Adresse Ville Guémar lieuville Guémar