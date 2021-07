Chatillon-sur-loire gymnase Jean Roblain Châtillon-sur-Loire Concert annuel de l’Union Musicale Châtillonnaise gymnase Jean Roblain Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Concert annuel de l’Union Musicale Châtillonnaise gymnase Jean Roblain, 25 juin 2022-25 juin 2022, Chatillon-sur-loire. Concert annuel de l’Union Musicale Châtillonnaise

gymnase Jean Roblain, le samedi 25 juin 2022 à 20:30

Ce concert s’annonce rempli d’émotions et de surprises, de musiques classiques aux musiques contemporaines… En effet, après avoir été reporté le concert en l’hommage des trente ans de Francis Charbonneaux à la tête de l’orchestre se tiendra en juin 2022. L’Union musicale châtillonnaise n’a cessé de rayonner en région et même à l’étranger. Ce concert s’annonce rempli d’émotions et de surprises, des musiques classiques aux musiques contemporaines. Concert hommage à Francis Charbonneau pour ses 30 ans à la tête de l’Union musicale chât… gymnase Jean Roblain Rue de la Boyaudière, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu gymnase Jean Roblain Adresse Rue de la Boyaudière, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville gymnase Jean Roblain Chatillon-sur-loire