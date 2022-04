Concert annuel de l’orchestre symphonqiue RéSONANCES Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Concert annuel de l'orchestre symphonqiue RéSONANCES Mâcon, 22 mai 2022, Mâcon.

2022-05-22 17:30:00 – 2022-05-22 Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon Saône-et-Loire 10 12 EUR Concert par l’orchestre symphonique amateur Résonances qui fête ses 35 ans – Musiques classiques et musiques de films – L’orchestre est composé de 43 musiciens , dirigé par un chef d’orchestre professionnel – L’orchestre répète tous les mercredis soir de 19h30 à 21h30 dans l’auditorium du conservatoire de musique et de dance de Mâcon jofralam@orange.fr https://orchestre-resonances.org/ Concert par l’orchestre symphonique amateur Résonances qui fête ses 35 ans – Musiques classiques et musiques de films – L’orchestre est composé de 43 musiciens , dirigé par un chef d’orchestre professionnel – L’orchestre répète tous les mercredis soir de 19h30 à 21h30 dans l’auditorium du conservatoire de musique et de dance de Mâcon Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon

