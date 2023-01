Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim, 28 janvier 2023, Krautergersheim Krautergersheim.

EUR L’Orchestre d’Harmonie « VOGESIA » de Krautergersheim et son chef Jean-Claude Stoeffler, vous invitent à leur concert annuel.

Le fil conducteur sera l’AMOUR. Ce sentiment qui emplit nos vies et nos pensées se prête à de multiples circonstances : l’amour pour une personne, mais aussi l’amour du cinéma, l’amour des fleurs, l’amour et l’estime pour les héros de nos vies…

Corinne Guth rehaussera de sa belle voix certains morceaux que Sylvain Dedenon a arrangés spécialement pour cette formation.

Vous pourrez entendre aussi les élèves de l’orchestre de l’école de musique pour quelques pièces.

Pour la deuxième partie, l’orchestre d’harmonie de Griesheim dirigé par Noé Eber prendra la relève pour vous interpréter d’autres belles mélodies de leur répertoire.

Billetterie et petite restauration sur place. Renseignements Christine Andres au 06 80 55 82 64

