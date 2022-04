Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim Krautergersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Krautergersheim

Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim, 15 mai 2022, Krautergersheim. Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim

2022-05-15 15:30:00 – 2022-05-15

Krautergersheim Bas-Rhin Krautergersheim EUR Après deux ans et demi sans avoir pu se produire devant le public, l’Orchestre d’Harmonie Vogesia a le plaisir de vous inviter à leur concert annuel. Le chef Jean-Claude Stoeffler et ses musiciens vous offrent un moment tout en couleurs. Il y aura du rouge, du bleu, du jaune… bref tout un arc en ciel musical.

L’harmonie Concordia de Bischoffsheim vous ravira en deuxième partie de concert avec leur répertoire très varié.

Les musiciens se réjouissent de pouvoir partager avec vous cette après-midi musicale et vous remercient par avance pour votre présence !

Petite restauration sur place. Renseignements : Christine Andres 06 80 55 82 64 Le chef Jean-Claude Stoeffler et ses musiciens vous offrent un moment tout en couleurs. Il y aura du rouge, du bleu, du jaune… tout un arc en ciel musical. L’harmonie Concordia de Bischoffsheim vous ravira en 2è partie. +33 6 80 55 82 64 Après deux ans et demi sans avoir pu se produire devant le public, l’Orchestre d’Harmonie Vogesia a le plaisir de vous inviter à leur concert annuel. Le chef Jean-Claude Stoeffler et ses musiciens vous offrent un moment tout en couleurs. Il y aura du rouge, du bleu, du jaune… bref tout un arc en ciel musical.

L’harmonie Concordia de Bischoffsheim vous ravira en deuxième partie de concert avec leur répertoire très varié.

Les musiciens se réjouissent de pouvoir partager avec vous cette après-midi musicale et vous remercient par avance pour votre présence !

Petite restauration sur place. Renseignements : Christine Andres 06 80 55 82 64 Krautergersheim

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Krautergersheim Autres Lieu Krautergersheim Adresse Ville Krautergersheim lieuville Krautergersheim Departement Bas-Rhin

Krautergersheim Krautergersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/krautergersheim/

Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim 2022-05-15 was last modified: by Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia Krautergersheim Krautergersheim 15 mai 2022 Bas-Rhin Krautergersheim

Krautergersheim Bas-Rhin