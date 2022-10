Concert annuel de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim Griesheim-près-Molsheim Griesheim-près-Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Orchestre d'Harmonie aura le plaisir de retrouver son public pour son nouveau concert « l'OHG fait de la résistance » sous la direction de Noé Eber. Floriane Schroetter, soliste, sera également l'invitée de la soirée et vous présentera « The story of Anne Franck ». Tartes flambées partir de 18h

