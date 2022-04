CONCERT ANNUEL DE L’HARMONIE-FANFARE Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE-FANFARE Place Henry Breton Hôtel de ville Charmes

2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Charmes Vosges Charmes Grand concert annuel avec les amis de l’Harmonie-Fanfare de Charmes.

Entracte avec buvette et pâtisseries maison.

Entrée libre. +33 7 67 30 46 12 Pixabay

Place Henry Breton Hôtel de ville Charmes

