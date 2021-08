Béziers Béziers Béziers, Hérault CONCERT ANNIVERSAIRE POUR LE CENTENAIRE DE LA MORT DE CAMILLE SAINT-SAENS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CONCERT ANNIVERSAIRE POUR LE CENTENAIRE DE LA MORT DE CAMILLE SAINT-SAENS Béziers, 21 août 2021, Béziers. CONCERT ANNIVERSAIRE POUR LE CENTENAIRE DE LA MORT DE CAMILLE SAINT-SAENS 2021-08-21 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-21

Béziers Hérault EUR 20 Pour commémorer le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns, le Théâtre des Franciscains et l’Académie internationale de musique française Michel Plasson reçoivent les artistes de l’orchestre Mozart de Toulouse, sous la direction d’Emmanuel Plasson.

