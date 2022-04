Concert anniversaire Les traîne-bûches Arleuf, 18 juin 2022, Arleuf.

Concert anniversaire Les traîne-bûches Arleuf

2022-06-18 – 2022-06-18

Arleuf Nièvre Arleuf

Concert anniversaire Les traîne-bûches. Les Traînes Bûches est un groupe mythique du Morvan. Créé il y a plus de 25 ans, il a déchaîné et déchaîne encore les foules, les sangliers et bien d’autres bêtes de leur pays morvandiau !! Trad rock , Rock’n Patois , Rock Agricole bien des termes pour désigner leur musique puissante et énergique qui prend ses bases dans le punk-rock mais aussi dans les chansons en patois et mélodies trad du Morvan et d’ailleurs comme par exemple celle de nos cousins Cajuns. Leurs compositions vont à l’essentiel et parle de la vie simple que l’on peut avoir dans le Morvan. Pour le concert anniversaire, Didier Gris, Quentin Millet et Christian Maes seront présents pour gonfler la troupe sur certains morceaux du concert.

+33 3 86 78 84 66

dernière mise à jour : 2022-04-05 par