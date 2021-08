La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Concert anniversaire La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Concert anniversaire La Chaise-Dieu, 14 août 2021, La Chaise-Dieu. Concert anniversaire 2021-08-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-14 Place de la Fontaine Librairie “Dans la forêt”

La Chaise-Dieu Haute-Loire La librairie “Dans la forêt” de La Chaise-Dieu souffle sa première bougie avec le groupe “Les Animaux qui n’existent pas”. librairiedanslaforet@ecomail.pro +33 4 71 06 17 28 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Place de la Fontaine Librairie "Dans la forêt" Ville La Chaise-Dieu lieuville 45.32128#3.69506