Concert Anniversaire : Hannah and the Bandits Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Concert Anniversaire : Hannah and the Bandits Lannemezan, 14 mai 2022, Lannemezan. Concert Anniversaire : Hannah and the Bandits Au Jefferson 108. route de La Barthe Lannemezan

2022-05-14 22:00:00 22:00:00 – 2022-05-14 Au Jefferson 108. route de La Barthe

Lannemezan Hautes-Pyrénées Petite restauration sur place dès 19H30. Concert anniversaire du Jefferson

Pour les 36 ans du Pub, le groupe “HANNAH and the BANDITS” se produira en live au Jeff. +33 5 62 98 18 22 Petite restauration sur place dès 19H30. Au Jefferson 108. route de La Barthe Lannemezan

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse Au Jefferson 108. route de La Barthe Ville Lannemezan lieuville Au Jefferson 108. route de La Barthe Lannemezan Departement Hautes-Pyrénées

Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannemezan/

Concert Anniversaire : Hannah and the Bandits Lannemezan 2022-05-14 was last modified: by Concert Anniversaire : Hannah and the Bandits Lannemezan Lannemezan 14 mai 2022 Hautes-Pyrénées Lannemezan

Lannemezan Hautes-Pyrénées