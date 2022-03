CONCERT ANNIVERSAIRE DES “90 ANS DE L’ESCOLO DAI SARRET” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault La musique sacrée et la fantaisie s’invitent au programme pour faire la fête ! Programme : Requiem de Gabriel Fauré, musique actuelle et chants de notre patrimoine agathois. >Avec le choeur Melopoïa accompagné des musiciens sous la direction de Francine Guilhem.

>Points de vente :

Office du tourisme Cap d’Agde Méditerranée -bulle d’accueil, Mercerie Carmondine Agde,

