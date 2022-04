Concert anniversaire de l’orchestre Furiante RDC Westfield Forum des Halles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert anniversaire de l’orchestre Furiante RDC Westfield Forum des Halles, 7 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Entrée libre

Envie d’écouter près de 160 musicien·ne·s et chanteur·euse·s reprendre vos musiques de films préférées ? À l’occasion des 5 ans de la création de l’orchestre, l’Ensemble Musical Furiante s’entoure d’une association amie Le Chœur Not’en Bulle pour la création d’un spectacle exceptionnel autour de musiques de films. Près de 160 musicien·ne·s et chanteur·euse·s amateur·trice·s partagent la scène pour une immersion dans nos films préférés tels que la saga Star Wars, Le bon la Brute et le Truand et même l’Odyssée de l’espace. L’ORCHESTRE FURIANTE Fondée en 2016 à l’initiative de jeunes musicien·ne·s souhaitant partager leur passion, l’Ensemble MusicalFuriante est un orchestre symphonique soucieux de réunir des amateur·trice·s passionné·e·s de tout horizon et de tout âge, au coeur de projets musicaux toujours plus ambitieux. RDC Westfield Forum des Halles 101 Porte Berger 75001 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/concert-anniversaire-lorchestre-furiante 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://fb.me/e/2keMWSzp9 https://fb.me/e/2keMWSzp9 https://www.mpaa.fr/programmation/concert-anniversaire-lorchestre-furiante

© Aminata Touré

