Concert anniversaire de l'Harmonie
2021-11-07 15:30:00
Salle des fêtes Rue de Decize
La Machine

2021-11-07 15:30:00 – 2021-11-07 Salle des fêtes Rue de Decize

La Machine Nièvre La Machine EUR L’Orchestre d’Harmonie de La Machine fête ses 121 ans !

Pour cet évènement exceptionnel l’Orchestre de Sanvignes les Mines est invité. administration@mairie-la-machine.fr +33 3 86 50 49 00 L’Orchestre d’Harmonie de La Machine fête ses 121 ans !

Salle des fêtes Rue de Decize
La Machine

