Concert anniversaire chorale Amies-Voix Salle des fêtes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert anniversaire chorale Amies-Voix Salle des fêtes Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 20h00 à 21h45

.Tout public. gratuit Libre participation au profit des deux associations que la chorale soutient cette année : Elle’s Imagine’nt & Fonds Arménien de France. La chorale Amies-Voix fête ses 10 ans lors d’un concert événement La chorale Amies-Voix fête ses 10 ans lors d’un concert événement sous la direction de la cheffe de choeur Sylvie Boudoulec. Les anciens choristes se joindront aux 35 choristes de cette année. Les associations que la chorale a soutenues depuis 2013 seront également présentes. Salle des fêtes 26 rue Mouton-Duvernet 75014 Paris Contact :

