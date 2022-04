Concert : “Années 80, musiques actuelles : les enfants font le show” Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Concert : “Années 80, musiques actuelles : les enfants font le show” Bagnoles de l’Orne Normandie, 6 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Concert : “Années 80, musiques actuelles : les enfants font le show” Casino JOA 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-06 22:00:00 22:00:00 Casino JOA 6 Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie Une quarantaine d’enfants se succèdent sur scène pour présenter une rétrospective des années 80 et des musiques actuelles. Une quarantaine d’enfants se succèdent sur scène pour présenter une rétrospective des années 80 et des musiques actuelles. +33 6 75 19 87 97 Une quarantaine d’enfants se succèdent sur scène pour présenter une rétrospective des années 80 et des musiques actuelles. Casino JOA 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Casino JOA 6 Avenue Robert Cousin Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Casino JOA 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

Concert : “Années 80, musiques actuelles : les enfants font le show” Bagnoles de l’Orne Normandie 2022-05-06 was last modified: by Concert : “Années 80, musiques actuelles : les enfants font le show” Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 6 mai 2022 Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne