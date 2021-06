Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Concert Années 80 Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Concert Années 80 Istres, 18 juin 2021-18 juin 2021, Istres. Concert Années 80 2021-06-18 – 2021-06-18 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres Bouches-du-Rhône Avec Jean-Luc Lahaye, Lio, Alain Llorca, Pauline Esther, Jean Scultheis



Présenté et animé par Marc Toesca et agité par DJ Fanou Revivez le meilleur des années 80 avec les artistes qui ont fait le succès de cette décennie ! Revivez le meilleur des années 80 avec les artistes qui ont fait le succès de cette décennie ! Avec Jean-Luc Lahaye, Lio, Alain Llorca, Pauline Esther, Jean Scultheis



Présenté et animé par Marc Toesca et agité par DJ Fanou

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Ville Istres lieuville 43.51621#4.98459