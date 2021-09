Paris Gare Paris Saint-Lazare Paris Concert années 80 Gare Paris Saint-Lazare Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert années 80 Gare Paris Saint-Lazare, 12 novembre 2021, Paris. Concert années 80

Gare Paris Saint-Lazare, le vendredi 12 novembre à 16:00

Venez profiter d’un concert 100% années 80 en Gare Saint Lazare le vendredi 12 novembre de 16h00 à 18h00. Au programme des tubes que vous connaissez tous, de quoi vous ambiancer comme il se doit avant le weekend !

Animation gratuite

Retour dans les 80’s pour un concert en Live ! Gare Paris Saint-Lazare Gare Saint-Lazare Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T16:00:00 2021-11-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare Paris Saint-Lazare Adresse Gare Saint-Lazare Ville Paris lieuville Gare Paris Saint-Lazare Paris