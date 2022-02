Concert > Anne Pia Agneaux, 25 février 2022, Agneaux.

Concert > Anne Pia Agneaux

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25

Agneaux Manche Agneaux

Rendez-vous le 25 février prochain à la salle des fêtes d’Agneaux pour un concert de l’artiste Anne Pia.

Né de la rencontre fortuite en 2015, entre Françoise Tettamanti, pianiste, chanteuse lyrique et chef de coeur et Anne Pia, chanteuse et comédienne, ce duo est un tour de chant où il est question de rêves et d’envies.

Envie d’histoires, celles de la vie quotidienne et celles des événements du monde qui nous entoure.

Envie de chercher les mots, les perdre, jongler avec eux, les rattraper puis leur trouver un ordre qui parle, qui ose et raconte.

Première partie : JEZ.

Quand vient le moment de basculer dans le monde des rêves, JEZ se laisse emporter par son imaginaire.

Ses chansons sont les récits, teintés de mélancolie, de ses voyages émotionnels et sensoriels, entre réalité et rêveries.

+33 2 50 48 90 27 https://acl.asso.fr/

Agneaux

