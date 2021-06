Concert « Anne Griffin et Sylvain Colin » Eymet, 5 août 2021-5 août 2021, Eymet.

Concert « Anne Griffin et Sylvain Colin » 2021-08-05 – 2021-08-05

Eymet Dordogne Eymet

Avec leur style puissant et enjoué Anne et Sylvain vous feront vivre un moment musical intense.

Ils interpréteront de grands standards Swing et Latin.

Avec leur style puissant et enjoué Anne et Sylvain vous feront vivre un moment musical intense.

Ils interpréteront de grands standards Swing et Latin.

+33 5 53 63 36 73

Avec leur style puissant et enjoué Anne et Sylvain vous feront vivre un moment musical intense.

Ils interpréteront de grands standards Swing et Latin.

Avec leur style puissant et enjoué Anne et Sylvain vous feront vivre un moment musical intense.

Ils interpréteront de grands standards Swing et Latin.

Dan Martins