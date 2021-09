Saint-Maurice ÉGLISE DE SAINT-MAURICE Deux-Sèvres, Saint-Maurice Concert Anne GASTINEL et Xavier PHILLIPS sur les pas d’OFFENBACH ÉGLISE DE SAINT-MAURICE Saint-Maurice Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

[[http://www.ville-saint-maurice.fr](http://www.ville-saint-maurice.fr)](http://www.ville-saint-maurice.fr) Saint-Maurice” en partenariat avec “les Concerts de poche” présentent le concert exceptionnel d’Anne GASTINEL et Xavier PHILLIPS, deux violoncellistes prestigieux et chaleureux qui nous emmèneront sur les pas d’OFFENBACH à la découverte d’une facette moins connue de l’auteur de la Belle Hélène. Ils mettent en lumière leurs élèves Léonardo CAPEZZALI et Marwan CHAMP. Entrée libre (dans la limite des places disponibles) Réservation en ligne sur [www.ville-saint-maurice.fr](http://www.ville-saint-maurice.fr) Renseignements au 01-45-18-81-59

Entrée libre sur inscription (en ligne sur www.ville-saint-maurice.fr)

