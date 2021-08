Concert Anne Etchegoyen Labenne, 29 août 2021, Labenne.

Concert Anne Etchegoyen 2021-08-29 – 2021-08-29

Labenne Landes Labenne

Auteure, compositeure, interprète et productrice Anne Etchegoyen présente en 2020 un nouvel album dont le fil conducteur est un hommage à la femme. Un univers musical folk, basé sur les guitares acoustiques, parfois électriques, mélangeant des sons actuels et traditionnels (percussions traditionnelles basques, txalaparta). Et surtout enrichi par les voix chaudes, dynamiques et délicates, du nouveau Chœur des Voix Basques.

Nombre de places limité

Uniquement sur réservation à la Mairie de Labenne / 05 59 45 46 60

Site dunaire fragile et protégé, accès et stationnement réglementé.

+33 5 59 45 46 60

Mairie de Labenne

