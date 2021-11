Saint-Sever Saint-Sever 40500, Saint-Sever Concert Anne Etchegoyen et le Choeur des Voix Basques Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Saint-Sever

Concert Anne Etchegoyen et le Choeur des Voix Basques Saint-Sever, 17 décembre 2021, Saint-Sever. Concert Anne Etchegoyen et le Choeur des Voix Basques Place du Tour du Sol Abbatiale Saint-Sever

2021-12-17 – 2021-12-17 Place du Tour du Sol Abbatiale

Saint-Sever 40500 21.2 21.2 EUR Après le disque d’or « Les Voix Basques » , un clip en langue basque et un album relatant son pèlerinage vers Compostelle, Anne Etchegoyen, revient en force avec « Emazte » (Femme) qui leur rend hommage. Elle présente cet album pour la 1ère fois ici avec son guitariste flamenco le maestro Antonio Jimenez, son guitariste folk Renan Mazéas, ainsi que le nouveau Chœur des Voix Basques composé de jeunes choristes professionnels du Pays Basque Sud (Hegoalde) et de choristes du chœur Aizkoa. En une dizaine de chansons elle évoque la maternité, l’amour, la passion pour un être aimé ou une cause, la transmission ; mais aussi les violences conjugales, la parité, ou encore les sexuelles et sexistes faîtes aux femmes.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, ils interprètent également quelques chansons connues de Noël.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, ils interprètent également quelques chansons connues de Noël. Anne Etchegoyen

Place du Tour du Sol Abbatiale Saint-Sever

