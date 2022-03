Concert – Anne-Cécile Laurent et Julien Payan Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Médiathèque Anne-Frank, le vendredi 1 avril à 18:00

Des Berceaux de Gabriel Fauré aux Folk Songs de Benjamin Britten, des chants de marins normands aux Canciones Populares Espanolas de Manuel de Falla, la voix et la guitare mettent les voiles pour voguer librement au gré du souffle des mélodies populaires et des chansons savantes.

Entrée libre

