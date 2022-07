CONCERT ANNA & SANDRA Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

CONCERT ANNA & SANDRA Gérardmer, 9 juillet 2022, Gérardmer. CONCERT ANNA & SANDRA

16 rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Médiathèque du Tilleul 16 rue Charles de Gaulle

2022-07-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-09

Médiathèque du Tilleul 16 rue Charles de Gaulle

Gérardmer

Vosges Gérardmer Concert qui mêle piano, violon, ukulélé et chant. Morceaux issus de différents styles, le tout suivant un conte musical. +33 3 29 63 00 70 Médiathèque du Tilleul 16 rue Charles de Gaulle Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Médiathèque du Tilleul 16 rue Charles de Gaulle Ville Gérardmer lieuville Médiathèque du Tilleul 16 rue Charles de Gaulle Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

CONCERT ANNA & SANDRA Gérardmer 2022-07-09 was last modified: by CONCERT ANNA & SANDRA Gérardmer Gérardmer 9 juillet 2022 16 rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Gérardmer Vosges